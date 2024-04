Celebra la primavera con un risotto asparagi e limone da chef

Immergiti nella stagione primaverile con un risotto agli asparagi e limone. Questa ricetta ti guiderà attraverso un viaggio di sapori unici.

La primavera è il momento perfetto per rinnovare il tuo menù con piatti leggeri e freschi. Tra questi, il risotto agli asparagi e limone spicca per la sua capacità di combinare sapori e texture. Prepararlo è un’arte che richiede attenzione e cura, ma il risultato finale è un piatto ricco di gusto e colore, perfetto per accogliere la nuova stagione.

Gli ingredienti chiave

Il segreto di un buon risotto risiede nella scelta degli ingredienti. Per questa ricetta, hai bisogno di:

350g di riso per risotti (come l’Arborio o il Carnaroli)

1 mazzo di asparagi

1 limone (la scorza grattugiata e il succo)

1 cipolla piccola, finemente tritata

1 litro di brodo vegetale, tenuto caldo

100ml di vino bianco secco

30g di burro

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

50g di Parmigiano Reggiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Il risotto agli asparagi e limone è perfetto per una cena primaverile, offrendo un piatto ricco di sapore e colore.

La tecnica perfetta per un risotto cremoso: guida passo per passo

Preparazione degli asparagi: Pulisci gli asparagi rimuovendo la parte finale più dura. Taglia le punte e mettile da parte. Taglia il resto degli asparagi a rondelle. Cottura degli asparagi: In una padella, cuoci le rondelle di asparagi (tranne le punte) con un filo d’olio per circa 5-7 minuti. Aggiungi le punte negli ultimi 2-3 minuti per mantenerle croccanti. Metti da parte. Soffritto: In una pentola larga, scalda l’olio e metà del burro a fuoco medio. Aggiungi la cipolla tritata e soffriggi fino a che non diventa trasparente. Cottura del riso: Aggiungi il riso alla pentola e tostalo per un paio di minuti fino a che non diventa traslucido. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Aggiunta del brodo: Inizia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, aspettando che il liquido venga assorbito prima di aggiungere il successivo. Continua così per circa 15-18 minuti, fino a che il riso non è al dente. Aggiunta degli asparagi e del limone: A metà cottura, aggiungi le rondelle di asparagi (tranne le punte) al riso. Poco prima di terminare la cottura, aggiungi le punte di asparagi, la scorza grattugiata e il succo di limone. Regola di sale e pepe. Mantecatura: Togli il risotto dal fuoco e aggiungi il Parmigiano Reggiano, il resto del burro e mescola bene per mantecare. Lascia riposare il risotto coperto per un paio di minuti prima di servire. Servizio: Servi il risotto ben caldo, decorando con un po’ di scorza di limone grattugiata e, se desiderato, un filo d’olio a crudo.

Il risotto agli asparagi e limone è più di un semplice piatto; è una celebrazione della primavera. Con la sua combinazione di sapori freschi e la sua cremosità, porta in tavola la gioia della nuova stagione. Seguendo questi consigli, potrai preparare un risotto che delizierà i tuoi sensi e quelli dei tuoi ospiti. Ricorda, la chiave è nella qualità degli ingredienti e nella cura durante la preparazione. Buon appetito e benvenuta primavera! Foto copertina | © stock.adobe