Sottocosto da Lidl dal 11 al 17 novembre 2024: prodotti top a prezzi stracciati

Scopri le offerte sottocosto da Lidl dal 11 al 17 novembre! Prodotti di alta qualità a prezzi incredibili per una spesa vantaggiosa senza compromessi sulla freschezza e sul gusto.

Le promozioni Lidl di questa settimana offrono un’ampia selezione di prodotti, da articoli freschi come il prosciutto Rovagnati a deliziosi alimenti pronti e bevande. Approfitta delle offerte imperdibili e scegli i tuoi preferiti tra articoli alimentari e per la casa!

Scopri le offerte sottocosto Lidl: qualità e convenienza

Se desideri risparmiare senza rinunciare alla qualità, Lidl ti offre una serie di offerte sottocosto davvero vantaggiose. Questa settimana, dal 11 al 17 novembre, troverai una selezione di prodotti a prezzi eccezionali, come il celebre prosciutto cotto Rovagnati, la birra Peroni, e il tonno Rio Mare. La proposta sottocosto di Lidl è pensata per offrire ai clienti i migliori prodotti a prezzi bassi, mantenendo sempre alta la qualità che contraddistingue il marchio.

Questa promozione riguarda articoli di uso quotidiano e prodotti freschi, ideali per chi vuole fare una spesa completa risparmiando. Ogni prodotto è scelto con attenzione e proposto a un prezzo competitivo. Lidl sottocosto è un’occasione unica per acquistare alimenti di marca e altri articoli essenziali a prezzi ridotti.

Prodotti alimentari in offerta sottocosto

Tra le offerte più vantaggiose di questa settimana, Lidl propone una serie di alimenti freschi e confezionati che coprono tutte le necessità della tua cucina. Questi prodotti saranno disponibili nei punti vendita fino al 17 novembre, oppure fino a esaurimento scorte. Ecco i dettagli degli alimenti top da non perdere:

Prosciutto cotto Rovagnati alta qualità

Uno dei prodotti di punta di questa offerta sottocosto è il prosciutto cotto Rovagnati, proposto a soli 1,99 euro per confezione da 180 grammi. Questa specialità italiana è perfetta per chi cerca un alimento gustoso e genuino, ideale da gustare come affettato o come ingrediente di piatti caldi. Con un prezzo di 11,06 euro al chilo, questa è un’offerta davvero vantaggiosa.

Tonno pescato a canna Rio Mare

Un altro protagonista è il tonno pescato a canna Rio Mare, disponibile nella confezione da 9 lattine da 52 grammi sgocciolate a soli 7,89 euro. Questo tonno sostenibile, con un prezzo di 16,86 euro al chilo, è ottimo per preparare insalate, panini e piatti creativi. Se sei amante del tonno, questa è un’occasione per fare scorta!

Selezione di bevande in promozione

Lidl ha pensato anche a chi ama accompagnare i pasti con una bevanda di qualità. Tra le bevande sottocosto troviamo birra, succhi e acqua minerale a prezzi imbattibili.

Birra Peroni

Per gli amanti della birra, Lidl propone la birra Peroni a 0,99 euro per una confezione da 2 bottiglie da 0,33 litri ciascuna. Con un costo di 1,50 euro al litro, questa offerta è perfetta per chi vuole gustarsi una birra italiana fresca e dal gusto inconfondibile.

Derby Blue Zero Succhi

Se preferisci i succhi, non perderti il succo Derby Blue Zero, disponibile in confezione da 1,5 litri a 1,19 euro. Con solo 0,79 euro al litro, questo succo è un’ottima scelta per chi ama bevande senza zuccheri aggiunti.

Acqua minerale Sant’Anna

Infine, per soddisfare il bisogno quotidiano di idratazione, Lidl propone l’acqua minerale naturale Sant’Anna in confezione da 12 bottiglie da 0,5 litri, a soli 1,79 euro. Con 0,30 euro al litro, questa offerta è ideale per avere sempre in casa una scorta di acqua leggera e pura.

Prodotti freschi e pronti per i tuoi pasti quotidiani

Se hai bisogno di idee per i tuoi pasti, Lidl ha incluso nell’offerta sottocosto una selezione di prodotti freschi e gustosi. Scopri i dettagli qui sotto:

Paste fresche e tortellini al prosciutto crudo Fini

I tortellini al prosciutto crudo Fini, deliziosi e saporiti, sono in offerta sottocosto a 1,59 euro per confezione da 400 grammi. Questo alimento rappresenta la tradizione italiana e si presta a essere gustato con sughi o in brodo. A 3,98 euro al chilo, è un’opzione perfetta per un pasto veloce e gustoso.

Stripes tagliata di pollo AIA

Per chi cerca un’opzione leggera e ricca di proteine, Lidl propone la tagliata di pollo AIA a soli 2,79 euro per confezione da 300 grammi. Perfetta da aggiungere a insalate o piatti di verdure, questa carne è una fonte ideale di proteine a 9,30 euro al chilo.

Prodotti congelati: soluzioni pratiche e veloci

Lidl propone anche alcune opzioni congelate, ideali per pasti pratici e veloci, mantenendo sempre alta la qualità:

Alette di pollo Durango AIA : con solo 2,89 euro per una confezione da 600 grammi, ottime per una cena sfiziosa.

: con solo 2,89 euro per una confezione da 600 grammi, ottime per una cena sfiziosa. Minestrone Tradizione Leggero Findus : a 1,79 euro per una confezione da 700 grammi, un’ottima scelta per un pasto sano e veloce.

: a 1,79 euro per una confezione da 700 grammi, un’ottima scelta per un pasto sano e veloce. Pizza Regina Classica Margherita Cameo: perfetta per una serata in relax, in offerta a 2,49 euro per una confezione da due pizze da 310 grammi ciascuna.

Prodotti per la casa: tutto l’essenziale a prezzi ridotti

Lidl non si ferma ai soli alimentari: la promozione sottocosto include anche articoli essenziali per la casa, perfetti per chi vuole risparmiare anche sui prodotti di uso quotidiano.

Carta igienica Tenderly Kilometrica

Con una resistenza extra, la carta igienica Tenderly Kilometrica è un prodotto di qualità, venduto a 4,49 euro per confezione. È una scelta conveniente e di lunga durata, perfetta per ogni esigenza.

Detersivo lavatrice Omino Bianco

Il detersivo lavatrice Omino Bianco è in offerta a 3,89 euro per una confezione da 2 litri, con un prezzo di 1,95 euro al litro. Questo detersivo è efficace e assicura un bucato fresco e pulito a ogni lavaggio.

Approfittare di queste offerte sottocosto da Lidl è una grande opportunità per riempire la dispensa e soddisfare le necessità quotidiane, senza mai rinunciare alla qualità.

Foto copertina © dvoevnore – stock.adobe