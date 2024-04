Prepara questa deliziosa quiche primaverile: asparagi e salmone in un trionfo di sapore

Scopri come abbinare asparagi e salmone affumicato in una quiche irresistibile, perfetta per ogni occasione.

Nel cuore della primavera, la quiche con asparagi e salmone affumicato emerge come una scelta culinaria senza tempo. Questo piatto, elegante nella sua semplicità, combina la dolcezza croccante degli asparagi con il ricco affumicato del salmone, il tutto avvolto in una morbida e invitante custodia di uova e panna. Preparare questa quiche è un vero e proprio rito di benvenuto alla bella stagione, un modo per celebrare i doni della terra e del mare. Seguici in questo viaggio culinario, dove ti guideremo attraverso la scelta degli ingredienti fino alla loro trasformazione in un piatto che delizierà i tuoi sensi e quelli dei tuoi ospiti.

Ingredienti per la quiche asparagi e salmone

Prima di immergerci nella magia culinaria, concentriamoci sugli eroi della nostra ricetta: gli ingredienti. Selezionarli con cura è il primo passo verso il successo di questa deliziosa quiche primaverile.

1 rotolo di pasta brisée (puoi anche prepararla in casa se preferisci)

(puoi anche prepararla in casa se preferisci) 300g di asparagi (freschi sono migliori, ma puoi usare anche quelli surgelati)

(freschi sono migliori, ma puoi usare anche quelli surgelati) 200g di salmone affumicato

3 uova grandi

200ml di panna fresca (puoi sostituirla con latte per una versione più leggera)

(puoi sostituirla con latte per una versione più leggera) 100g di formaggio grattugiato (emmental, gruyère o un mix a piacere)

(emmental, gruyère o un mix a piacere) Sale, pepe e noce moscata a gusto

e a gusto Burro o olio per ungere la teglia

Preparazione passo dopo passo

Ora che hai raccolto i tuoi valorosi ingredienti, è il momento di passare all’azione. Segui attentamente ogni passo, perché ogni gesto conta nel creare la perfetta quiche con asparagi e salmone affumicato.

Prepara la base: Stendi la pasta brisée in una teglia per quiche precedentemente unta con burro o olio. Punzecchia il fondo con una forchetta per evitare che si gonfi durante la cottura. Pre-cuoci la base in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti. Prepara gli asparagi: Pulisci gli asparagi rimuovendo la parte più dura del gambo. Tagliali in pezzi di circa 3-4 cm. Blancale in acqua bollente salata per 2-3 minuti, poi scolali e immergili in acqua fredda per fermare la cottura e mantenere un bel colore verde. Componi la quiche: Distribuisci i pezzi di asparagi e il salmone affumicato tagliato a striscioline sulla base della quiche. Prepara il composto: In una ciotola, sbatti le uova con la panna fresca, aggiungi il formaggio grattugiato, sale, pepe e una grattugiata di noce moscata. Versa il composto sulla quiche. Cottura: Cuoci in forno a 180°C per circa 25-30 minuti o fino a quando la superficie appare dorata e il ripieno è ben rappreso. Servire: Lascia intiepidire qualche minuto prima di servire. Questa quiche può essere gustata sia calda che a temperatura ambiente.

Consigli aggiuntivi:

Puoi aggiungere erbe aromatiche come aneto o erba cipollina per arricchire il sapore.

Per una versione senza glutine, puoi usare una base di quiche senza glutine o realizzare una crosta a base di patate.

La quiche con asparagi e salmone affumicato è più di un semplice piatto. È una celebrazione di sapori che porta la primavera direttamente a tavola. Seguendo questi consigli, potrai deliziare te e i tuoi ospiti con una pietanza raffinata e saporita. Ricorda, la chiave è nella freschezza degli ingredienti e nella cura della preparazione. Foto copertina | © stock.adobe