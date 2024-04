Tra le montagne dei Carpazi: un castello che sembra uscito da una favola

Scopri il Castello di Peleș, gioiello architettonico della Romania, dove storia e innovazione si fondono in un’atmosfera da favola.

Nel cuore della Romania, nascosto tra le montagne dei Carpazi, si erge un monumento di incomparabile bellezza: il castello di Peleș. Questa meraviglia architettonica, situata nella pittoresca cittadina di Sinaia, rappresenta un perfetto esempio di fusione tra storia, cultura e innovazione tecnologica. Con la sua facciata neo-rinascimentale e gli interni riccamente decorati, il castello invita a un viaggio indietro nel tempo, offrendo al contempo uno sguardo sulle comodità moderne che lo rendevano all’avanguardia al momento della sua costruzione.

Storia e splendore di Peleș

Il Castello di Peleș rappresenta un vero gioiello dell’architettura neo-rinascimentale. Voluto da Carlo I di Romania, emerge come simbolo di eleganza e innovazione. Immerso nella natura dei Carpazi, a Sinaia, questo castello fu costruito tra il 1875 e il 1883. La sua realizzazione segnò un’epoca di grande progresso tecnologico, essendo il primo in Europa ad essere dotato di illuminazione elettrica.

La scelta di Sinaia non fu casuale: Carlo I fu incantato dalla bellezza del paesaggio, decidendo di erigere qui la sua residenza estiva. Il castello divenne un simbolo di lusso e avanguardia tecnologica, con impianti di riscaldamento centralizzato e un sistema di aspirazione centralizzata, novità assolute per l’epoca.

Dopo il 1948, con l’avvento del comunismo, il castello fu trasformato in museo, aprendo le sue porte al pubblico solo nel 1990. Nonostante la sua storia relativamente recente, il Castello di Peleș continua a incantare visitatori da tutto il mondo con la sua bellezza e i suoi decori sia interni che esterni, testimoniando l’ingegno e la passione che hanno guidato la sua creazione.

Un viaggio tra le stanze di Peleș

Esplorare il Castello di Peleș significa immergersi in un mondo di lusso e arte. Ogni stanza racconta una storia, unendo stile e cultura. Con oltre 160 stanze, solo una parte è accessibile, ma ogni angolo rivela dettagli di inestimabile valore. I lampadari in vetro di Murano, gli affreschi, i ricami in seta, e le sculture in noce sono solo alcuni esempi del lusso che caratterizza il castello.

Le decorazioni variano da stile italiano a turco, da barocco a rococò, creando un insieme armonico e affascinante. Questa diversità riflette l’eclettismo culturale e la ricchezza che Peleș offre ai suoi visitatori. Ogni stanza possiede un carattere unico, grazie a un design che mescola influenze da tutto il mondo.

Il castello non è solo un’attrazione turistica, ma un vero e proprio museo vivente, dove l’arte e la storia si fondono perfettamente. La cura nei dettagli e la varietà degli stili interni rendono il Castello di Peleș una delle meraviglie architettoniche più preziose e affascinanti della Romania.

Oltre il castello: scoperte a Sinaia

Sinaia, nota come “la perla dei Carpazi”, non è solo casa del Castello di Peleș. La città nasconde altre meraviglie. Il Castello di Pelișor, ad esempio, è un’altra gemma architettonica, con interni che sfoggiano uno stile neo-rinascimentale tedesco. Le sue stanze, come la Holul de onoare e la camera d’oro, mostrano l’eleganza regale.

Il Monastero di Sinaia, dedicato a Santa Caterina, offre un tuffo nella spiritualità con i suoi affreschi e mosaici neo-bizantini. Al suo interno, un museo conserva icone e oggetti preziosi, testimoni della ricca storia religiosa della Romania.

Per gli amanti della musica, la Villa Luminiș, casa del compositore George Enescu, è stata trasformata in un museo che celebra la sua vita e opera. Questa villa, costruita in stile Brâncoveanu, è un luogo di ispirazione artistica.

Infine, Sinaia è una destinazione ideale per gli appassionati di sci e natura. Le sue piste da sci e i percorsi escursionistici offrono panorami mozzafiato e avventure all’aria aperta. La città, con le sue attrazioni culturali, storiche e naturali, rende ogni visita un’esperienza indimenticabile, arricchendo il viaggio al Castello di Peleș con scoperte uniche e variegate.

Il Castello di Peleș non è solo una meta imperdibile per gli appassionati di storia e architettura, ma rappresenta anche un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera fiabesca, dove il passato incontra l’innovazione. La visita a questo incantevole castello, insieme alle meraviglie di Sinaia, offre un’esperienza di viaggio ricca di scoperte e fascino, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chiunque la viva.

Foto copertina | © stock.adobe