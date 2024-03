Immergiti in un mare di tulipani: l’evento primaverile da non perdere al castello di Pralormo

Scopri la magia della 24esima edizione di Messer Tulipano al castello di Pralormo, un evento che trasforma i giardini in un vero paradiso terrestre.

Ogni primavera, il Parco Storico del castello di Pralormo si trasforma in un incredibile giardino incantato grazie a Messer Tulipano. Quest’anno, si celebra la 24esima edizione di questo evento che attira decine di migliaia di visitatori desiderosi di ammirare la fioritura scalata di migliaia di tulipani. Oltre alla bellezza naturale, il castello offre mostre, esposizioni a tema e visite guidate, rendendo l’esperienza ancora più ricca e affascinante.

Un giardino con migliaia di tulipani

Ogni anno, il Parco Storico del castello di Pralormo si trasforma, diventando un vero giardino incantato. La 24esima edizione di Messer Tulipano porta una fioritura scalata di migliaia di tulipani, creando un panorama mozzafiato.

Questo evento primaverile è unico: il piantamento dei tulipani viene rinnovato annualmente, garantendo una nuova esperienza ad ogni visita. I colori e le varietà di tulipani selezionati creano un’atmosfera magica, attirando visitatori da ogni parte. Il giardino si veste di colori vivaci, offrendo scenari fotografici indimenticabili. La cura e la dedizione nella scelta dei bulbi riflettono l’impegno degli organizzatori nel regalare un’esperienza unica.

Oltre alla bellezza dei tulipani, il parco accoglie mostre ed esposizioni a tema, arricchendo la visita con contenuti culturali e artistici. Messer Tulipano è l’occasione perfetta per immergersi nella natura, ammirare la bellezza dei fiori e scoprire le meraviglie del castello di Pralormo. Un evento che celebra la primavera, invitando a una pausa dalla routine quotidiana per riscoprire il piacere di una passeggiata tra i fiori.

Alla scoperta del castello

Il castello di Pralormo, una dimora storica che risale al 1680, si apre ai visitatori con visite guidate affascinanti. Questa residenza, ancora abitata dalla famiglia Beraudo di Pralormo, offre un viaggio nel tempo attraverso i suoi principali ambienti. Le guide raccontano storie di vita quotidiana, tradizioni e curiosità legate alla famiglia e alla storia del castello.

Durante la visita, si possono ammirare sale storiche, arredi d’epoca e opere d’arte che hanno attraversato i secoli. Il castello, oltre alla sua architettura imponente, custodisce segreti e aneddoti che solo una visita può svelare. Le visite guidate sono pensate per coinvolgere e affascinare, offrendo spunti di riflessione sulla vita di un tempo.

Il castello di Pralormo non è solo un edificio storico, ma un luogo vivo, che continua a raccontare la sua storia. Un’esperienza che arricchisce la visita a Messer Tulipano, permettendo di unire la bellezza naturale dei giardini alla scoperta del patrimonio culturale e storico.

Messer Tulipano 2024: orari e prezzi

Quest’anno, Messer Tulipano accoglie i visitatori dal 30 marzo al 1° maggio, offrendo un’immersione totale nella bellezza dei tulipani. Il castello di Pralormo diventa il palcoscenico di questo evento straordinario, aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, e fino alle 19.00 nei weekend e festivi.

La visita al giardino incantato ha un costo di 10 Euro per gli adulti, con un prezzo ridotto a 9 Euro nei giorni feriali. Per gruppi di più di 15 persone e convenzioni, il biglietto è di 8 Euro a persona. I bambini dai 4 ai 12 anni e i disabili possono accedere al prezzo ridotto di 5 Euro, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 4 anni e gli accompagnatori di gruppi. Queste tariffe rendono Messer Tulipano un evento accessibile a tutti, invitando famiglie, gruppi di amici e appassionati di natura a scoprire le meraviglie del castello di Pralormo e dei suoi giardini fioriti.

La 24esima edizione di Messer Tulipano al castello di Pralormo è un’esperienza da non perdere. La bellezza dei tulipani in fiore, la ricchezza storica del castello e le numerose attività proposte rendono questo evento un appuntamento imperdibile nella primavera italiana. Un’occasione unica per immergersi nella natura, nella storia e nell’arte, godendo di momenti indimenticabili in uno dei luoghi più incantevoli del Piemonte.

Foto copertina | © stock.adobe