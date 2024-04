Nel cuore del Piemonte: un’escursione unica tra canyon naturali e paesaggi mozzafiato

Gli Orridi di Uriezzo rappresentano una meraviglia geologica, scolpita dalla natura nel corso di millenni. Questi canyon naturali, formatisi durante l’ultima glaciazione, offrono uno spettacolo unico nel suo genere. L’acqua, arricchita di detriti come sabbia e ciottoli, ha eroso le rocce, creando profonde fenditure simili a crepacci.

Oggi, queste formazioni sono accessibili grazie a sentieri ben segnalati, che invitano alla scoperta di questo fenomeno di straordinario interesse geologico. La Valle Antigorio, dove si trovano gli Orridi, è un luogo ricco di storia e natura, che aspetta solo di essere esplorato.

Camminando lungo i percorsi, ti troverai immerso in un ambiente dove il tempo sembra essersi fermato, ammirando le rocce modellate in forme suggestive. Gli Orridi di Uriezzo sono una tappa obbligata per chi visita Crodo, offrendo un’esperienza indimenticabile tra le meraviglie della natura.