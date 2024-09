Moltiplicare le ortensie non è mai stato così semplice: ecco come fare

Moltiplicare le ortensie è un’arte accessibile a tutti, e non devi essere un esperto giardiniere per avere successo. Con pochi passi e le giuste tecniche, potrai trasformare il tuo giardino in un’oasi di colori.

Le ortensie sono conosciute per la loro bellezza mozzafiato e la varietà di colori, ma quello che molti non sanno è che sono anche incredibilmente facili da moltiplicare. Con la primavera alle porte, è il momento perfetto per iniziare a pianificare e arricchire il tuo giardino senza grandi spese. In questo articolo, esploreremo tre metodi semplici e efficaci per moltiplicare le tue ortensie, garantendoti un risultato soddisfacente e duraturo.

Moltiplicazione diretta dalla pianta madre

Il metodo di moltiplicazione diretta dalla pianta madre è sorprendentemente semplice e non richiede tagli o interventi invasivi. Questo processo sfrutta la capacità naturale del ramo di sviluppare radici quando è a contatto con il terreno, un fenomeno noto come layering o propagginazione.

Per iniziare, seleziona un ramo sano e flessibile dalla tua ortensia e piegalo delicatamente verso il suolo. Fissa il punto di contatto con un oggetto pesante, come una pietra o un mattone, assicurandoti che il ramo sia stabile e che il nodo, ovvero la parte del ramo da cui crescono le foglie, tocchi terra. Il contatto costante con il terreno umido incoraggerà il ramo a sviluppare radici nuove entro poche settimane. Dopo 4-6 settimane, controlla la progressione delle radici e, una volta che queste sono ben formate, puoi separare la nuova pianta dalla pianta madre con un taglio netto. Lascia la nuova pianta nel terreno per alcune settimane prima di trasferirla in un nuovo posto nel tuo giardino.

Propagazione per talea

Un altro metodo popolare e affidabile per moltiplicare le ortensie è la propagazione per talea. Questo approccio può sembrare più tecnico, ma con un po’ di attenzione, otterrai ottimi risultati.

Inizia selezionando degli steli sani da una pianta madre durante la primavera o all’inizio dell’estate. Taglia uno stelo di circa 15 cm, facendo in modo che ci sia almeno un nodo vicino alla base. Rimuovi tutte le foglie tranne le ultime due e tagliale a metà per minimizzare la perdita d’acqua. Immergi la base della talea in un ormone radicante per stimolare lo sviluppo delle radici, poi pianta la talea in un contenitore con terriccio umido e ben drenato. Copri il contenitore con una plastica trasparente per creare un ambiente umido, simile a una mini-serra, e posizionalo in un’area luminosa ma non direttamente esposta al sole. Controlla regolarmente il terriccio per assicurarti che rimanga umido e attendi circa quattro settimane. Le talee radicate possono poi essere trapiantate nel tuo giardino.

Propagazione delle ortensie in acqua

La propagazione in acqua è un metodo alternativo che ti permette di osservare direttamente lo sviluppo delle radici. È particolarmente gratificante e semplice, ideale per i principianti o per chi desidera un metodo meno impegnativo.

Per utilizzare questo metodo, taglia una talea di circa 15 cm dalla pianta madre, assicurandoti di fare un taglio netto sotto un nodo. Rimuovi tutte le foglie eccetto le ultime due o tre e immergi la parte inferiore del gambo in un bicchiere d’acqua. Cambia l’acqua ogni due giorni per prevenire la formazione di alghe o muffe. In poche settimane, dovresti vedere le radici formarsi. Quando le radici sono robuste e ben sviluppate, trasferisci la talea in un vaso con terriccio fertile per continuare la crescita.

Moltiplicare le ortensie può trasformare il tuo giardino in un angolo di paradiso fiorito, e con questi metodi, è più facile di quanto pensi. Prova queste tecniche questa stagione e goditi la bellezza delle ortensie anno dopo anno.

foto © stock.adobe