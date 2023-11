Ingredienti per 4

Zuppa di farro con patate e ceci: una ricetta semplice e saporita per un primo piatto ideale per le giornate autunnali…

Procedimento

Scaldare poco olio in una casseruola, rosolarvi la cipolla, quindi unire le patate e il farro. Mescolare e far insaporire per circa 5 minuti.

Unire il brodo, regolare di sale e portare a cottura il farro secondo il tempo indicato sulla confezione. Una decina di minuti prima del termine della cottura, aggiungere i ceci.

Servire con una spolverata di parmigiano

