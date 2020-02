ZUPPA DI CARDONI

cardoni, gobbi, cardi gobbi sono la stessa cosa, ma l’importante è che siano “gobbi” e spiego subito quello che voglio dire.

Il contadino dopo aver rincalzato e concimato i cardoni trapiantati in tarda estate, ai primi rigori dell’inverno li lega, toglie la parte aerea delle foglie e con due sapienti colpi di vanga, il primo per preparare la terra, il secondo per piegare il card one, lo sotterra per farlo diventare bianco.



Così da cardone, dopo una quindicina di giorni e tanto freddo, diventerà “gobbo” perché si piegherà a causa del lavoro del contadino, importante è che abbia preso freddo e gelo.

In cucina c’è chi usa mettere a bollire i cardoni o gobbi in acqua salata dove mette anche un bicchiere di succo di limone con della farina sciolta dentro, questo “dovrebbe” servire a non far ossidare il cardone.



Veniamo alla ricetta: pulite bene i cardoni dalla terra, togliete i filamenti esterni, tagliate le coste a pezzi lunghi tre centimetri, metteteli in acqua acidulata con succo di limone, questa è un’operazione importantissima affinché da bianchi non diventino verde-rame.



Lessateli sempre in acqua e succo di limone (io ci metto anche la buccia strizzata) a fuoco basso fin quando sono al dente, in un tegame di coccio mettete due giri d’olio e due spicchi di aglio, fate andare un minuto poi aggiungete della salsiccia sbriciolata, un rocchio (girello) a testa, salsiccia toscana, di macellaio e non di grande distribuzione, cuocete cinque minuti e poi aggiungete i cardoni e due cucchiai di concentrato di pomodoro.



Rigirate, fate insaporire poi coprite con brodo di carne, cuocete una ventina di minuti, regolate di pepe (il sale non dovrebbe essercene bisogno) passate in forno delle fette di pane casalingo toscano mettetele in un vassoio e ricopritele con la zuppa.

Se volete renderla più golosa mettete delle costine di maiale un pò grassine, prima della salsiccia e fatele cuocere.

Questa pietanza se invece che presentarla a zuppa mettendo tanto brodo la cuocete come se fosse uno spezzatino è un secondo piatto favoloso.

fonte ezio lucchesi