ZUPPA CO’ NNICCHI i NICCHI a Viareggio sono le arselle.

ZUPPA CO’ NNICCHI i NICCHI a Viareggio sono le arselle.



prendete un recipiente che non sia metallico, mettere sul fondo un piatto rovesciato, metterci i nicchi, ricoprirli con acqua di mare o acqua salata per fargli sputare la sabbia.

tenetele per una nottata.

schiacciare l’aglio e soffriggerlo in olio in un largo tegame coi bordi alti, aggiungete prezzemolo e peperoncino tritati e due rametti di nepitella.

cuocere per tre minuti col tegame coperto così le arselle si aprono girando di tanto in tanto.



aggiungere vino bianco e cuocere 5 minuti, quando sono tornate sull’olio servire su crostoni di pane toscano tostato e agliato.

si può aggiungere pomodoro fresco strizzato con le mani e aggiunto subito dopo il vino e servile su crostoni di pane passato in forno e strusciato con aglio

FONTE EZIO LUCCHESI