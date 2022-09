Zucconi e Montemagni eletti nei rispettivi collegi

Versilia – La vittoria del centrodestra alle elezioni politiche ha visto eleggere alla Camera i due rappresentanti del territorio versiliese Elisa Montemagni e Riccardo Zucconi

Per Zucconi numeri importanti, che all’interno della coalizione hanno visto il suo partito, Fratelli d’Italia superare il 31% delle preferenze.

Soddisfatta per il seggio ottenuto la candidata del collegio uninominale U02 Elisa Montemagni, in forza al partito di Salvini per il quale, secondo la Montemagni, adesso serve una riflessione profonda.

Per quanto riguarda il seggio in consiglio regionale che la Montemagni lascerà vacante, il suo posto verrà preso dall’altro rappresentante del territorio versiliese, Massimiliano Baldini.