Zucchine ripiene con carne, tutto il gusto di un piatto fresco

Zucchine ripiene di carne, cotte al forno, nel piatto tutto da gustare. Si tratta di un piatto completo, semplice da preparare, adatto per la bella stagione. In abbinamento un vino rosso giovane, oppure un bianco strutturato.

LA RICETTA

Tagliare la calotta superiore delle zucchine e svuotarlo con un cucchiaino. Conservare parte della polpa elevata e tritarle.

Scottare le zucchine in acqua salata a bollore per qualche minuto, scolarle a testa in giù.

In una padella con poco olio d’oliva appassire la cipolla tritata finemente. Aggiungere la polpa delle zucchine, la carne macinata, la salsiccia sbriciolata, salare e pepare, fare insaporire.

A fuoco spento aggiungere l’uovo, il parmigiano, il pangrattato, il prezzemolo tritato e a piacimento la noce moscata.

Riempire abbondantemente le zucchine con il composto e coprire con il pangrattato.

Sistemare le zucchine in una teglia ben oliata e infornare in forno a 180 gradi per 90 minuti.

GLI INGREDIENTI

8 zucchine tonde; 500 gr. di carne macinata (tra vitello e maiale o salsiccia); 2 uova; 50 grammi di parmigiano grattato; 50 grammi pangrattato; prezzemolo; cipolla q.b; sale – pepe; noce moscata (al gusto); olio extravergine d’oliva.