“Zucchine gratinate con pomodori, un contorno sfizioso e leggero.

Le zucchine gratinate con pomodori sono un contorno sfizioso e leggero, pronto in pochi minuti. Ecco come realizzarle.

Questo piatto croccante, vi stupirà per il suo gusto ricco, anche grazie al formaggio nella panatura e ai pomodori, che danno un tocco in più alle zucchine, rendendole davvero gustose.

La ricetta è semplicissima e adatta a tutte le occasioni, inoltre è perfetta anche da servire come antipasto visto la leggerezza del piatto.

Andiamo quindi a vedere gli ingredienti e il procedimento per realizzare le zucchine gratinate con pomodori.

Le zucchine gratinate con pomodori si possono conservare in frigorifero coperte, e vanno consumate entro 2 giorni dalla preparazione.

INGREDIENTI (dosi per 4 persone)

PROCEDIMENTO (circa 45 minuti)

Per realizzare questa ricetta, per prima cosa laviamo le zucchine, togliamo le estremità e tagliamole nel senso della lunghezza in fette spesse circa mezzo centimetro.