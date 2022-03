Le Zucchine alla mozzarella, gratinate in forno, sono un delicato e gustoso secondo piatto o un contorno, leggero e facile da preparare, ottimo servito appena sfornato, tiepido o freddo quindi si presta bene per andare a comporre un buffet, o un antipasto o un finger food insomma, per qualsiasi occasione, sarà sicuramente molto apprezzato da tutti.