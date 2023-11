Zucca in forno, un contorno veramente squisito e di facile realizzazione…

Zucca in forno, un contorno veramente squisito e di facile realizzazione…

i sapori dei ricordi ricette toscane

Tagliare la zucca a fette sottili.

In un piatto mettere pangrattato, sale, peperoncino e parmigiano.

Passare le fette nel composto preparato, farne due strati in una pirofila. Versarvi sopra un’emulsione di metà olio e metà aceto bianco, rosmarino e 1 spicchio d’aglio in camicia schiacciato.

Mettere in forno fino a quando la zucca sarà arrostita.