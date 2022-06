Ztl Piazza Santa Maria, decine di auto contromano per evitare la multa

LUCCA – La telecamera registra soltanto le targhe che attraversano il varco sul senso regolare di marcia, mentre chi va contromano resta impunito. Una beffa che mette però costantemente in pericolo i veicoli e i passanti che procedono per la propria strada.

Sarebbero almeno una decina, ogni giorno, le auto che attraversano contromano il varco della Ztl in Piazza Santa Maria. Le vetture con la manovra rischiosa riuscirebbero così ad entrare impunemente nella zona riservata del centro storico, eludendo l’occhio della telecamera, puntato solo sul senso consentito di marcia, e mettendo in pericolo i mezzi in regolare uscita dall’area, provenienti da Piazza San Frediano. La situazione risulta ormai esasperante per gli esercizi commerciali della zona: Cicli Poli, che proprio su quel tratto di strada gestisce la vendita e il noleggio di biciclette e risciò mette in guardia sulla pericolosità del comportamento illecito, che coglie del tutto impreparati i mezzi in regolare senso di marcia.

Nei pochi metri in questione anche diverse case dei residenti, che ugualmente si sentono minacciati dalla velocità sostenuta dei veicoli che procedono contromano per sfuggire alla multa.

fonte noitv