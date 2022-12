ZOOTECNIA: COLDIRETTI LUCCA, UN INCONTRO SULLA NUOVA MISURA DA 3 MILIONI SUL BENESSERE ANIMALE

L’incontro promosso da Coldiretti Lucca è in programma mercoledì 7 dicembre alle ore 14.30 presso la sede provinciale di Lucca.

Un incontro – in presenza o in alternativa in videoconferenza – sulla nuova misura a sostegno del benessere animale rivolto agli allevatori. Si parlerà della misura 14 introdotta dal Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 su richiesta di Coldiretti in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Toscana in occasione del focus in programma mercoledì 7 dicembre, alle ore 14.30, presso la sede provinciale di Coldiretti a Lucca (via Augusto Passaglia, 188) o in alternativa in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.