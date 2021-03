Zone rosse, comuni col fiato sospeso

Versilia – Tutto ancora molto incerto sul fronte dei prossimi provvedimenti per quanto riguarda le chiusure e gli eventuali passaggi in zona rossa dei comuni, della provincia o addirittura dell’intera Regione

Tutto in attesa che venga firmato il nuovo DPCM, che entrerà in vigore la prossima settimana. Quasi certa la proroga della zona rossa per Viareggio fino al 21 di marzo, resta da capire se verrà inserita – come pare data per certa – la norma del passaggio automatico a zona rossa per i territori con valori di contagi superiori ai 250 sopra i 100.000 abitanti.

In questo caso però, i provvedimenti scatterebbero in base ai dati del venerdì successivo alla pubblicazione del Decreto. Da capire dunque, se la Regione deciderà in qualche modo di anticipare i provvedimenti, istituendo dunque le zone rosse comunali. Se così fosse, in Versilia, ci sarebbero anche i comuni di Camaiore, Massarosa e Seravezza a passare in zona rossa. Ma, come detto, tutto dipenderà dall’esito del report del comitato tecnico scientifico, che potrebbe anche decidere di far passare a zona rossa tutta la Toscana.

