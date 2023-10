Valle del Serchio, 17 ottobre 2023. La Zona distretto Valle del Serchio informa che sono state avviate le procedure per il rinnovo del comitato di partecipazione zonale. Il comitato di partecipazione ha funzioni di consultazione e di proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi ed è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, che abbiano stipulato il protocollo d’intesa con l’Asl.

La Zona distretto Valle del Serchio invita tutte le associazioni interessate a presentare domanda per aderire. Sono ammesse a presentare richiesta di partecipazione le organizzazioni di volontariato e tutela e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque nei settori attinenti alla promozione della salute. Sono escluse le associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi con l’Asl. L’attività di consulenza e di supporto svolta a favore dei cittadini deve avere carattere non professionale.

La domanda dovrà avvenire compilando la richiesta di adesione al protocollo d’intesa, con indicazione del Comitato di Zona distretto Valle del Serchio. I moduli di domanda sono reperibili al link https://www.uslnordovest. toscana.it/moduli/11069- sistema-di-partecipazione- rinnovo-e-nuove-adesioni.

Lo schema di protocollo di intesa è visionabile al link https://www.uslnordovest. toscana.it/urp/partecipazione.

La domanda di adesione può essere presentata in qualsiasi momento, tuttavia per una prima ricognizione, sarà elaborato un primo elenco entro il prossimo 26 di ottobre, in modo da deliberare entro i primi di novembre la composizione del nuovo comitato di partecipazione zonale.

La domanda di adesione dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo zonavdsasl2lucca@postacert. toscana.it con oggetto “Rinnovo Comitato partecipazione Zona Distretto Valle del Serchio”.

Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione i seguenti recapiti: Segreteria Zona distretto Valle del Serchio, telefono:0583 669603, email: zonavalle@uslnordovest. toscana.it.

La Zona distretto sta inoltre effettuando una ricognizione delle associazioni già presenti nel precedente Comitato di partecipazione ai fini di una loro riconferma, pertanto ogni associazione che ha sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e che intende continuare a far parte del sistema di partecipazione, deve compilare l’apposito modulo di conferma.

