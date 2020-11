ZONA ROSSA – RIUNIONE DEI SINDACI DELLA VERSILIA

– Ammesso lo stato di necessità economica per la spesa al discount in un altro comune

I sindaci della Versilia si sono riuniti questo pomeriggio, sabato 14 novembre, in modalità telematica, per discutere sugli eventuali provvedimenti da prendere con l’attivazione della Zona Rossa in Regione con particolare riferimento alle dinamiche degli spostamenti sul territorio da parte dei cittadini e all’organizzazione dei mercati settimanali.

Spostamenti, in particolare per la spesa: è possibile spostarsi da un comune all’altro in caso di mancanza di servizi nel proprio comune. Un esempio specifico è valido per i residenti nel comune di Stazzema che possono spostarsi per raggiungere i supermercati di Seravezza, Camaiore, Pietrasanta, Castelnuovo a seconda della frazione di residenza. Valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti.

Interpretando il dettato della norma, gli amministratori ritengono inoltre che determinate e limitate categorie di cittadini possano autocertificare la necessità di rivolgersi per gli acquisti di beni di prima necessità a negozi del canale “discount” non presenti sul territorio del proprio Comune ove sia possibile beneficiare di prezzi mediamente più bassi rispetto a quelli praticati nei supermercati o nei negozi tradizionali del proprio Comune. Si tratta di una interpretazione che intende dare risposta alle esigenze di precise fasce della popolazione in oggettivo e comprovato stato di necessità economica. I cittadini autocertificheranno sotto la piena responsabilità personale la sussistenza del descritto presupposto di necessità.