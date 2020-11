Zona rossa, maggiori controlli su spostamenti e pericolo di assembramenti

LUCCA – L’avvento della zona rossa porterà a maggiori controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle nuove limitazioni sul territorio provinciale.

Lo conferma il questore Alessandra Faranda Cordella. Sull’argomento si è già tenuto un comitato per l’ordine pubblico. I controlli saranno diretti in particolare sul rispetto dei divieti di spostamento e sui luoghi dove comunque potrebbe esserci pericolo di assembramenti, in particolare durante il weekend.

Il Questore chiede anche l’aiuto dei cittadini: più le nuove disposizioni verranno rispettate, più le forze dell’ordine potranno continuare ad impiegare le loro energie nel contrasto alla criminalità.