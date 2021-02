Zona arancione, Fantozzi (Fdi): “Ristori immediati, si rischia la catastrofe economica”

Zona arancione, Fantozzi (Fdi): “Ristori immediati, si rischia la catastrofe economica”

“La schizofrenia cromatica sta mortificando le attività economiche. Regione e Governo intervengano con aiuti corposi”

Firenze 12/02/2021 – “Il passaggio della Toscana in zona arancione si traduce in un’ulteriore mazzata per ristoranti, bar e attività commerciali. Una schizofrenia cromatica che sta mortificando i grossi sacrifici fatti dai nostri commercianti in un anno di pandemia. Alla sofferenza si somma la sofferenza perché così vengono azzerate anche le aperture di domenica prossima e le prenotazioni per la festa di San Valentino. Non si può più indugiare: servono ristori corposi e immediati, a rischio la tenuta del nostro tessuto economico e, in particolare, dell’intera filiera della ristorazione” esorta il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, che raccoglie e rilancia il grido d’aiuto della Confcommercio di Lucca e Versilia.

“E’ palese la mancanza di equilibrio tra la giusta priorità data all’emergenza sanitaria e la piaga economica e sociale che sta investendo i nostri territori. Si sta condannando il tessuto turistico, commerciale e artigianale ma nel frattempo le tasse e le spese rimangono immutate. Basta con le briciole, con l’elemosina: bisogna salvare dalla chiusura migliaia di attività”.