Zanzare, via al primo ciclo di disinfestazione

Inizia lunedì 13 giugno e proseguirà fino a venerdì 17 il primo ciclo di trattamenti per la disinfestazione disposti dal Comune per contrastare il proliferare delle zanzare.

L’intervento sarà effettuato sempre nella fascia oraria dalle 5 alle 12 e interesserà tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta dell’intero territorio di Pietrasanta, con l’uso di prodotti biologici capaci ostacolare lo sviluppo delle larve degli insetti.

La bonifica inizierà lunedì 13 giugno a Marina di Pietrasanta, includendo i fossi in via Tonfano, via del Serraglio e via Sardegna e sarà completata martedì 14 con i canali in via Ficalucci, via Leopardi e il fosso Tonfano, nel tratto interno alla Versiliana.

Mercoledì 15 giugno l’intervento riguarderà la zona della pianura, la frazione di Montiscendi e i fossi di via Pisanica, via delle Iare e via Torraccia; giovedì 16 giugno sarà la volta della zona del centro, inclusi i canali in via Arginvecchio, via Arginello e via delle Colmate. La prima tranche di disinfestazione si concluderà venerdì 17 sulle aree collinari di Vallecchia, Valdicastello e Strettoia.