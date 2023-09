“Zampeggiata: la passeggiata lungo il fiume Serchio con il tuo amico a quattro zampe”

Si svolgerà domenica 10 settembre, organizzata da Anpana Lucca OdV, l’undicesima edizione della “Zamp-eggiata: passeggiata lungo il Fiume Serchio con il tuo amico quattrozampe”.

La Zamp-eggiata, che alla sua prima edizione contava 12 cani partecipanti, ha visto incrementare sempre più questo numero e lo scorso anno, nel decennale, sono risultati iscritti circa 150 cani con oltre 350 conduttori. Anche per questa edizione, divenuta negli anni una ricorrenza fissa del Settembre Lucchese, con cani provenienti dalla lucchesia, dalla Garfagnana, dalla Versilia, dal pisano e, in alcune edizioni, anche da fuori Toscana, l’organizzazione fruisce del patrocinio del Comune di Lucca, con la manifestazione che risulta inserita nel programma eventi di “Vivi Lucca 2023”.

Testimonial e presentatore di questa edizione della Zamp-eggiata il comico, attore e regista toscano Graziano Salvadori che, nell’occasione, sarà “spalleggiato” dal Vice Presidente di Anpana Lucca, Nicola Fantozzi. Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina (giovedì 7 settembre) a Palazzo Orsetti erano presenti gli assessori Cristina Consani e Fabio Barsanti, oltre ad Angelo Bertocchini, presidente di Anpana, Nicola Fantozzi e altri rappresentanti dell’associazione.

Graziano Salvadori, convinto amante degli animali, parteciperà all’evento con la sua canina Viola. Anche in questa edizione, Anpana Lucca devolverà una parte degli introiti ad un’Associazione di Volontariato che si occupa di assistenza animali: per questo 2023 è stata scelta l’Associazione “Una Zampa per Capannori”.

Sarà presente anche il critico musicale e organizzatore di eventi Alex Galli, figlio del compianto giornalista Paolo Galli, che ha collaborato con Anpana Lucca per la realizzazione di questa edizione della “Zamp-eggiata”. Ci saranno premi per tutti i partecipanti offerti dai numerosi sponsor e ulteriori premi più consistenti per “Il cane più giovane”, “Il cane più anziano”, “Il binomio con il conduttore più giovane”, “Il cane più simpatico”, “Il cane residente più lontano”, “Trofeo Nora – Il cane più grosso”.

Anche in questa edizione Main Sponsor della “Zamp-eggiata” è la Ditta Vet Line – Alimenti per animali. La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30, ma l’organizzazione richiede ai partecipanti di presentarsi in anticipo per l’iscrizione: per questo sarà possibile iscriversi già dalle ore 8.30. Da segnalare che questa undicesima edizione seguirà un percorso diverso da quello dei 10 anni passati perché parte del Parco Fluviale (dalla Vecchia Guardia fino al Tiro alla Forma) è stato recintato per lavori di riqualificazione e quindi non fruibile. Per questo motivo il nuovo percorso, sempre con partenza e arrivo da e in Terrazza Petroni, entrerà nel Foro Boario costeggiando lo stabile in muratura, uscirà da un cancello laterale e si dirigerà verso gli impianti dell’Acquedotto ove si posizioneranno gli Istruttori Cinofili di Luccagility Dog, che intratterranno i cani partecipanti – e i loro padroni – con giochi e con dimostrazioni varie mentre le UCS (Unitá Cinofile da Soccorso) di Anpana Lucca simuleranno una ricerca disperso.

Lungo il percorso giochi per i cani che potranno essere testati autonomamente con l’aiuto dei padroni. Alcune raccomandazioni da ricordare e rispettare: possono partecipare solo i cani tenuti al guinzaglio. I partecipanti hanno l’obbligo di utilizzare i sacchettini per le deiezioni dei propri animali. Non sono ammessi cani in calore o aggressivi. La responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone, da animali incustoditi, è del proprietario del cane. Iscrizione €. 6.00 con pacco premio per tutti gli iscritti. Per agevolare le operazioni di iscrizione è ancora possibile effettuare la pre-iscrizione contattando i numeri 366/2780347 o 347/0111662 o inviando e-mail a lucca@anpana.toscana.it. Agli stessi numeri ed e-mail sarà possibile richiedere, senza impegno, qualsivoglia informazione sulla “Zamp-eggiata lungo il Serchio 2023”.

