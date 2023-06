Yamila Bertieri si è sentita in dovere oltre che come consigliere comunale a Borgo a Mozzano anche come credente, di portare all’attenzione dell’ Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, la situazione in cui si trova l’antica Pieve di Cerreto.

La Pieve di Cerreto- esordisce Bertieri -già ” Pieve a Solazzo” è tra le più antiche e significative del territorio.

Viene menzionata in un documento del 995 intitolata a San Frediano e a San Giovanni Battista.

Dopo l’ anno mille, a seguito di una ristrutturazione avvenuta al tempo della Contessa Matilde di Canossa, rimane intitolata solo a San Giovanni Battista.

La facciata e l’impianto si collocano tra la fine dell’ XI e l’inizio del XII secolo.

È una struttura molto fragile- aggiunge il consigliere -e infatti nel corso dei secoli ha richiesto vari interventi di ristrutturazione.

Circa due anni fa è stata oggetto di una nostra istanza in cui si chiedeva all’ amministrazione comunale, un intervento di manutenzione straordinaria per la sua messa in sicurezza, nel versante adiacente la strada comunale ma, non avendo più avuto risposta da chi di dovere con un silenzio assordante quasi come se vi fosse disinteresse e

nonostante un sopralluogo avvenuto a marzo del 2021 con i tecnici, ho deciso di portare la questione all’ attenzione del Arcivescovo.

Sua Eccellenza si è resa subito disponibile in un incontro che si è svolto presso l’ ufficio delle sede arcivescovile di Lucca.

Una disponibilità accompagnata da un forte interesse per l’ approfondimento della situazione, ad oggi mai gestita .

Molte infatti, sono state le tematiche affrontate, fra queste anche la situazione critica in cui versano alcuni fabbricati, inerenti al luogo di culto su tutto il territorio.

L’ Arcivescovo ha dimostrato forte attenzione alla problematica esposta e di questo lo ringrazio – sottolinea Bertieri- anche perché davanti alla Pieve di Cerreto passa l’ antica Via Matildica del Volto Santo.

Dal confronto è emerso che un primo e importante passo sarebbe quello della messa in sicurezza della struttura in grado di evitare e/o fermare un ulteriore danneggiamento dato che le lesioni e le infiltrazioni presenti sono diverse e sostanziose.

Seguirò l’ evolversi della vicenda- conclude il consigliere Bertieri -convinta che l’ incontro di oggi possa aprire uno scenario che ponga fine al deterioramento di questa bellissima struttura.