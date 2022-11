Yamila Bertieri consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo di Orgoglio Comune, questa mattina a seguito di un confronto con i vari uffici per diverse segnalazioni a lei sopraggiunte e con oggetto la manutenzione del territorio, le è stato comunicato che finalmente la richiesta di inserire nel piano di intervento la manutenzione ordinaria per alcuni corsi d’acqua che aveva fatto presente all’ufficio preposto, è stata accolta.

Si tratta di quei fossati- sottolinea Bertieri- che rientrano nella competenza del Consorzio di bonifica, il quale ha

tra i vari obbiettivi proprio quello di garantire la sicurezza idraulica, nell’ambito dell’attività di sfalcio delle superfici erbate, arbustive e il taglio selettivo della vegetazione arborea consentendo anche il taglio delle piante instabili o deperienti.

Il corso d’acqua in questione- prosegue Bertieri- riguarda il tratto Oneta- Borgo a Mozzano ma,la bella notizia è che pure altri sono stati inseriti nel piano di intervento.

Un passo importante per la sicurezza del territorio- aggiunge il consigliere – a conferma inoltre, che le segnalazioni dei cittadini sono importanti e per questo non smetterò mai di ringraziarli insieme ai tecnici e agli impiegati del comune, per avere preso in considerazione la richiesta.