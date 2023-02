Yamila Bertieri consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di “Orgoglio Comune” e presso l’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio, a seguito di un incontro avvenuto questa mattina con alcuni agricoltori del territorio, depositerà un’interrogazione con oggetto l’agricoltura e le risorse idriche.

La Regione Toscana ha approvato il bando “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” – esordisce Bertieri – per realizzare o migliorare impianti come invasi, laghetti, vasche di accumulo, sistemi di adduzione e di distribuzione o per installare sistemi di controlli e di misura.

Gli obiettivi – sottolinea il consigliere eletto- sono infatti quelli di favorire le modalità di approvvigionamento idrico alternative al prelievo di acque sotterranee, l’ incentivare l’accumulo e la distribuzione di acque superficiali, il promuovere la gestione irrigua consortile, l’incrementare l’efficienza delle infrastrutture per l’irrigazione e il migliorare la gestione dei prelievi irrigui con l’introduzione di adeguati sistemi di controllo e di misura favorendo il risparmio idrico.

Poiché i soggetti che possono presentare domanda di aiuto o beneficiare del sostegno sono anche i Consorzi di bonifica istituiti con la legge regionale n. 79/2012 – spiega Bertieri – ho deciso di depositare l’istanza presso l’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio ,dato che sta dimostrando sempre più sensibilità nella cura e nella tutela del suolo.

L’estate del 2022- conclude -ha dimostrato come il clima è cambiato ma, soprattutto come l acqua stia diventando una risorsa sempre più limitata.

Ecco perché con queste misure è possibile la

riduzione del suo spreco con un uso più efficiente soprattutto nell’ambito dell’agricoltura.

Chiedo quindi all’ente preposto se vi è la possibilità di aderirvi o la possibilità di sensibilizzare la popolazione su questa tematica con lo scopo di sostenere sempre più l’agricoltura e suoi imprenditori