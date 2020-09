Yamila Bertieri consigliere Lega Borgo a Mozzano e candidata in Regione per tutta la Provincia di Lucca chiede più sostegno e investimento nell’agricoltura e nell’apicoltura soprattutto in Mediavalle e Garfagnana la sua terra natia.

Negli ultimi anni, soprattutto a causa di una scarsa politica il numero delle aziende agricole è di molto diminuito.

Infatti, incontrandomi con amici agricoltori e apicoltori sono emersi diverse problematiche.

Durante l’emergenza sanitaria il mondo agricolo è stato un settore importante perché ha garantito beni e servizi ma ora – afferma Bertieri- servono azioni concrete come lo snellimento burocratico, minor pressione fiscale, liquidità e la salvaguardia delle produzioni locali.

Serve- spiega Bertieri- la promozione e la valorizzazione dei nostri prodotti, investendo e sostenendo gli agricoltori e gli apicoltori che hanno e stanno lottando contro la crisi economica.

L ‘ agricoltura e l’apicoltura sono importanti anche per la tutela dell’ambiente, perché permettono di mantenere viva la biodiversità e la conservazione della natura. Le api sappiamo bene che sono insetti impollinatori(cioè permettono l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti) garantendo la presenza di specie vegetali diverse fra loro, elemento importante per la salute della natura.

La Garfagnana inoltre è conosciuta sia per la produzione del miele, sia per la coltivazione del farro ma, anche per altri prodotti come i vini, la farina di grano Formenton otto file, la farina di castagne, la farina di neccio, il fagiolo, le lenticchie, i ceci, le noci e le confetture varie ma, purtroppo sembra che si stiano abbandonando tali attività.

Amici apicoltori mi hanno spiegato che in questi anni hanno assistito ad una moria di api sempre maggiore e le cause sono numerose, spesso legate ai problemi dell’inquinamento. E’ indispensabile salvaguardare l’esistenza di questi insetti perché un eventuale loro sparizione porterebbe, a danni economici e ambientali.

Mentere nel settore agricolo- aggiunge Bertieri- mi hanno spiegato che i risarcimenti per danni causati da alcuni animali selvatici non sono stati sufficienti e per questo come ha sottolineato anche la candidata a Presidente per il centro-destra unito, Susanna Ceccardi ” è indispensabile consentire ad agricoltori e allevatori di difendere il proprio lavoro dai predatori costruendo un’alleanza strategica del mondo rurale, coinvolgendo in questa alleanza anche il mondo venatorio regionale”.

La Garfagnana- sottolinea Bertieri- è l’unica zona che, per una solida tradizione agricola ed un ambiente naturale, ha continuato a produrre e a commercializzare soprattutto il farro, rappresentando in Italia la zona di produzione per eccellenza di questo cereale, apprezzato anche a livello di qualità.

Inoltre Sussanna Ceccardi da molta attenzione a questo ambito tanto che nel suo programma afferma che ” i cacciatori toscani rappresentano una realtà dal forte valore culturale, che merita attenzione e sostegno in cambio di un impegno serio e concreto per garantire l’equilibrio faunistico a livello regionale” frase- conclude Bertieri- che rispecchia in pieno anche la realtà della mia terra Garfagnina.