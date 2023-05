Nuova interrogazione di Yamila Bertieri consigliere comunale di Borgo a Mozzano con il gruppo civico di “Orgoglio Comune”.

Dopo la soddisfazione per l’approvazione all’istanza (presentata insieme ai consiglieri in minoranza con lei) da parte dell’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio sul garante dei diritti delle persone con disabilità,

Bertieri molto sensibile alla tematica del sociale, chiede al comune di Borgo a Mozzano di aderire al bonus abbattimento barriere architettoniche.

Questa mattina- esordisce Bertieri -ho depositato una nuova interrogazione in cui chiedo all’amministrazione comunale di aderire al bonus barriera architettonica e di riconsiderare la situazione presente a Corsagna già affittata con segnalazioni e istanze

Una situazione – prosegue il consigliere – che limita a due cittadini disabili di poter usufruire totalmente dei propri diritti.

Il termine “barriera” per il suo collegamento all’aggettivo “architettonica”, rivela immediatamente l’origine dello sviluppo teorico e pratico del tema e della ricerca di nuove regole o soluzioni progettuali moderne capaci di eliminare e limitare gli impedimenti fisici alle possibilità di spostamento delle persone affette da disabilità.

Anche da un punto do vista giuridico l’idea di “barriera architettonica”, a prescindere dalla sua diretta portata descrittiva di un impedimento di carattere fisico all’accesso in un determinato luogo, non può non essere immediatamente ricondotta, al riconoscimento e alla garanzia costituzionale dei diritti inviolabili dell’individuo, specialmente in quanto affetto da rilevanti limitazioni o minorazioni fisiche e, per altro verso, all’affermazione della pari dignità sociale e dell’eguaglianza delle persone, senza che le loro condizioni personali possano portare a una loro distinzione e discriminazione.

Il bonus barriere architettoniche è una nuova agevolazione- sottolinea Bertieri – che viene applicata specificatamente per i casi in cui vengono abbattute le barriere architettoniche presso edifici già esistenti.

Si tratta di un sostegno per migliorare la mobilità delle persone soggette a particolari condizioni di disabilità ed è valido per tutto l’anno 2023 fino al 31 dicembre 2025 con l’obiettivo di eliminare la maggior parte degli ostacoli.

I soggetti che possono beneficiarvi sono le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici gli enti privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti i soggetti che conseguono reddito di impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali.

Quindi, in base ale normative vigenti e soprattutto alla Costituzione ho chiesto all’amministrazione se vi è la possibilità di aderire da pal bonus abbattimento barriera architettoniche ma, soprattutto di riprendere in considerazione l’abbattimento della barriera architettonica presente nella frazione di Corsagna ( situazione già illustrata con un’ istanza del 21 ottobre 2021) in cui sarebbe necessario applicare allo scalino pubblico, adiacente la strada comunale la rimozione in parte di esso con l’annessa griglia per la raccolta delle acque, il tutto per poter essere messa in uso una rampa di accesso idonea ai bisogni del cittadino in particolar modo quando deve spostarsi

La presenza della barriera architettonica da diversi anni sta infatti limitando due cittadini disabili nel poter usufruire di tutti quei diritti e/o principi riconosciuti e tutelati in particolare modo dalla nostra Costituzione.

Purtroppo però ad oggi, nonostante le promesse di intervento, le segnalazioni e istanze, nulla è stato fatto