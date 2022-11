Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo di “Orgoglio Comune”, torna nuovamente ad affrontare una tematica più volte oggetto delle sue istanze e cioè quella riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio.

Ho appreso con piacere- esordisce Bertieri- che in data 15 novembre a Diecimo dalle ore 8.20 alle ore 18 rimarrà chiuso il tratto di strada Via della Cantina con sfocio su Via S.Quasimodo, per lavori di nuova asfaltatura.

Ne sono felice- sottolinea il consigliere- perché ne aveva veramente bisogno, come più volte segnalato sia attraverso le segnalazioni dei cittadini che con una nostra interrogazione del 2021.

Spero però- aggiunge – che sia programmata anche una soluzione per Via del Forno (sempre a Diecimo) , la cui situazione è stata affrontata con tanto di una nostra istanza nel 2019 ma ad oggi però, nulla pare sia cambiato e quindi mi trovo nuovamente ad evidenziare la problematica.

In tale Via, soprattutto nel periodo estivo o nel cambio delle condizioni climatiche, ci sono delle esalazioni maleodoranti e le aperture presenti sulla strada, servono per la raccolta o per fare defluire le acque piovane.

Le normative Nazionali, che Regionali ma, soprattutto la Direttiva della comunità europea, prevedono che quest’ultime (acque piovane) devono essere regolate in un apposito tubo mentre le acque delle fognature, incanalate anch’esse in un’apposita tubazione ermetica per evitare l’uscita proprio di odori sgradevoli.

Il vecchio canale di irrigazione dei campi inoltre, che è posto al centro della carreggiata ed eseguito con il metodo a “cassetta” è utilizzato ad oggi per la raccolta delle acque piovane ma, dai chiusini esala odori maleodoranti, a dimostrazione di una probabile infiltrazione di una fognatura all’interno del condotto delle acque piovane.

Mi auguro nuovamente- conclude Bertieri- che sia trovata presto una soluzione anche con la collaborazione dell’ente preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, perché i residenti mi hanno informata ed io stessa ho potuto constatare con un sopralluogo, che in determinati periodi dell’anno, l’aria in tale Via è insopportabile e crediamo, anche poco salutare.