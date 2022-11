X^ Edizione “Una Nota-Un Sorriso-Una Speranza”

LUCCA: Venerdì 2 dicembre alle ore 21, 15 presso il Palasport di Lucca si terrà la X Edizione di “Una Nota-Un Sorriso-Una Speranza”, evento a scopo benefico a favore del Consultorio Familiare – Accoglienza alla Vita

Lo spettacolo vedrà protagonisti artisti di chiara fama quali: Deddy, cantante di un noto format televisivo apprezzatissimo da giovani; Graziano Salvadori, comico, attore qui in veste anche di presentatore; Beatrice Baldaccini, performer lucchese, protagonista del musical “Pretty Woman” e dei maggiori musical italiani quali, tanto per citarne alcuni: “Grease” e “Cenerentola”, seconda classificata a “The Band”,format di Rai Uno e finalista di “All Together Now” di Canale 5; Gelli e Jerry attori, cabarettisti, duo composto da Alessandro Gelli regista, attore de “I delitti del Barlume”, Jerry Potenza attore in molti dei film di Leonardo Pieraccioni; la giovanissima cantante Matilde Donati finalista del Concorso Nazionale Baby Voice tenuto al Teatro Ariston di Sanremo 2022 la quale con il suo brano “Il Natale di Matilde sta ottenendo grande apprezzamento su youtube; Alessio La Padula, noto ballerino televisivo; Cecilia Rabushja, giovane cantante lucchese finalista Baby Vice e Bussola oggi 2022; il Corpo di ballo Atmosfera Danza diretto da Ilenia Bizzarri direttrice ed insegnante della scuola “Atsmosfera danza “.

Il ballerino nella giornata dell’evento Alessio La Padula, terrà inoltre uno stage di danza presso la scuola Atmosfera Danza.

L’evento è realizzato grazie al Patrocinio del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio.

Prevendita biglietti presso la Pasticceria Stella di S. Anna, il Bar Graziella di Ponte a Moriano, Tabaccheria Pucci , via M. Rosi

Ingresso 10 euro.