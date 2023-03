Work in progress: continuano le installazioni da parte della Pro Loco di nuovi cartelli turistici con informazioni sul nostro borgo ai quali si aggiunge anche un cartello panoramico. Manca un’ultima installazione nei pressi del nuovo parcheggio a Porta Inferi e il lavoro sarà completato.

Il progetto è realizzato da Pro Loco di Castiglione con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e patrocinio dell’amministrazione comunale.

Gabriele Fulminato Pioli

Davide Piagentini