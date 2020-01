I “Tramonti Italiani” più belli in mostra per due giorni a Pietrasanta. Tutto pronto per l’inaugurazione della sesta edizione di “Tramonti italiani”, la mostra contest che si apre sabato 25 gennaio, alle ore 17.00, nella nuova sala espositiva dell’ex Farmacia di Porta a Lucca. 25 gli scatti social in mostra selezionati tra 8mila fotografie condivise sulla pagina Facebook del gruppo di appassionati nato da un’idea di Daniele Taccola, Ferdinando Rondielli, Gianfranco Barsella ed Elisabetta Femori.

L’esposizione, ad ingresso libero, sarà caratterizzata, come da format consolidato, dalla premiazione dei migliori scatti secondo una giuria di esperti. Tra gli outsider vetrina la fotografa Elena Salvai, ribattezzata la “fotografa dei fulmini” (una sua foto è stata premiata dai metereologici inglesi), a cui sarà assegnato uno speciale riconoscimento. A fianco delle foto in concorso ci saranno anche le opere degli artisti locali Alfio Bichi, Matteo Castagnini e Sonia Giorgi a disegnare un percorso multidisciplinare che si ispira all’amore per i tramonti.

L’evento è organizzato dal Comune di Pietrasanta con il patrocinio del Consorzio Mare Versilia, Banca Credito Cooperativo Lunigiana Garfagnana, Fondazione Versiliana, Fonderia Artistica Mariani. Per consentire a tutti di ammirare i tramonti selezionati la mostra resterà aperta anche domenica 26 gennaio, dalle 11.00 alle 19.00 con ingresso libero. L’esposizione di “Tramonti Italiani” non è l’unica mostra in programma a Pietrasanta durante il weekend.

E’ infatti possibile visitare, nella Sala delle Grasce, la mostra “Rooms and Sea” del maestro Piero Scandura. La mostra è aperta sabato dalle 15.30 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30. L’ingresso è libero. Informazioni anche su www.museodeibozzetti.it