WEEK-END E APERTURE SERALI: ARRIVA IL CLOU DI NATALE A CASTELNUOVO

Rush finale per gli acquisti natalizi e Castelnuovo si prepara con la Casa di Babbo Natale e le aperture serali con il gioco 2mila EuroAuguri. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, accompagnerà le ultime ore di shopping con l’apertura della casa di Babbo Natale con i laboratori pomeridiani, dalle 15,30, per bambini nelle giornate di SABATO e DOMENICA. Si potrà ricevere l’ultimo bollino da apporre sul passaporto di Natale e ricevere un simpatico omaggio. Da SABATO a lunedì arrivano anche le tre serate di apertura straordinarie con le attività commerciali che faranno orario dalle 21 alle 24. E saranno anche gli orari dell’apertura della casa di Babbo Natale per poter girare la Ruota della Fortuna e vincere i 2mila euro in buoni acquisti messi in palio dall’associazione e spendibili nei negozi aderenti. Basta mostrare la prova di un acquisto effettuato dal 30 novembre ad oggi per potersi giocare la chance di vincere. La casa di Babbo Natale sarà aperta anche nel giorno della Vigilia per gli ultimi saluti, e le ultime caramelle, con il popolare personaggio di rosso vestito.