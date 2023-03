WEDNESDAY BREAK MY HEART – GREGG ALLMAN, FRANCESCO GUCCINI, PINK FLOYD E GUNS I PROTAGONISTI DEL MESE DI APRILE

Gli incontri del mercoledì sono a ingresso libero allo Sky Stone con inizio alle 18

Sta riscuotendo un grande successo la nuova iniziativa dello Sky Stone & Songs, ‘Wednesday Break My Heart’: uno spazio a disposizione di chiunque voglia parlare di un disco che ha avuto un significato particolare nella sua vita.

Un nuovo appuntamento, nato sulla scorta del successo oramai consolidato degli incontri ‘Friday I’m In Love’ e che ha riscosso interesse da parte del pubblico che, ogni mercoledì alle 18, si presenta per ascoltare le storie legate ai ricordi e alla storia personale di coloro che raccontano il ‘loro disco’ e interesse da parte dei molti che hanno voglia di condividere la loro passione.

E, così, alla vigilia dell’ultimo appuntamento di marzo, in programma domani (29 marzo), quando Vincenzo Scalici e Giuliano Passaglia parleranno di ‘Kind of Blue’ di Miles Davis, eccoci con gli appuntamenti di aprile.

Si parte il 5 aprile con Guido Natalini che parla di ‘Laid Black’ di Gregg Allman; il 12 aprile è la volta di Marco Panattoni che ci racconta ‘Stanze di vita quotidiana’ di Francesco Guccini, in un incontro che promette di riservare alcune incredibili sorprese. Aprile prosegue con l’appuntamento del 19, quando Sveva Scalici parlerà di ‘The Wall’ dei Pink Floyd, mentre il mese si chiuderà con il giovanissimo Mattia Rugani per il quale un disco fondamentale è ‘Appetite For Destruction’ dei Guns’n’Roses.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e iniziano alle 18: per un’ora circa, chi presenta il disco ‘occupa’ il libero territorio di musica, arte e cultura dello Sky Stone e lo fa proprio, con la sua storia.

Come si fa a partecipare? E’ molto semplice: è sufficiente contattare lo Sky Stone & Songs e dire di quale album si vuole parlare. Alla prima data disponibile si verrà inseeriti nel calendario mensile dello Sky Stone

Per informazioni e per occupare lo spazio del mercoledì si può telefonare allo 0583/491389, oppure scrivere una mail a info@skystoneandsongs.it o attraverso i canali social del negozio.

