"…Waiting for Christmas", anteprima natalizia in Versiliana



E’ già tempo di Natale, al Parco della Versiliana: venerdì 15 settembre, infatti, tornano colori e profumi di “…Waiting for Christmas”, la mostra mercato organizzata dall’associazione Country Eventi, con il patrocinio del Comune, che per tre giorni porterà a Marina di Pietrasanta una ricca “anteprima” dei mercatini natalizi normalmente in calendario tra novembre e dicembre.

Gli espositori, distribuiti fra gli spazi all’aperto e la villa, disegneranno una “passeggiata” di shopping per tutti i gusti: decorazioni natalizie per casa e giardino in stile alpino, realizzate in legno, ferro e feltro; biglietti d’auguri tridimensionali; complementi di arredo in macrouncinetto, gioielli in rame, abiti in cashmere, prodotti etnici, piante grasse in diversi esemplari e dimensioni, abiti e accessori in canapa antica o tessuti su telaio manuale; articoli da viaggio di alto artigianato, risalenti anche a fine ‘800. E per i più piccoli il laboratorio di falegnameria creativa con “La Bottega di Giacomo”, per costruire con gli attrezzi del mestiere un oggetto di legno da portare a casa.

L’appuntamento, giunto alla 15° edizione, sarà a ingresso libero; stand aperti, venerdì, dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 a sera.