VOX ITALIA VIAREGGIO: NO CICLOVIA ALLA LECCIONA ISOLA ECOLOGICA DA DIFENDERE

Ciclovia nel parco della Lecciona ,altro disastro annunciato.Nel progetto nazionale della “Tirrenica” che collegherà Roma Ventimiglia la giunta comunale torna a proporre la realizzazione di una ciclovia che passerebbe all’interno del parco della Lecciona .

E’ evidente l’interesse economico da parte dei Balneari per questa soluzione ed e’ anche evidente che il tutto sia legato alla neo realizzazione dell’ eco mostro dell’asse di penetrazione che non è altro che un piano politico speculativo che cambierà il volto di Viareggio cosi’ come la conosciamo oggi, salvo poi pentirsene il giorno dopo quando il danno sarà fatto in modo irrimediabile come sempre accaduto, vedi : Città Giardino, l’abbattimento degli edifici Liberty ,Piazza Grande ,Piazza Garibaldi ,il ponte pedonale sul molo , l’elenco e’ lungo ma sono progetti che hanno snaturato l’essenza stessa di una Viareggio caratteristica che era veramente l’orgoglio e la “Perla del Tirreno”.

Molti ingenui penseranno ; e’ solamente una pista ciclabile… certo! ma la pista ciclabile ha necessità di manutenzione ,di segnaletica ,di illuminazione ,di controllo di arredi urbani etc.un vero impatto ambientale che travolgerebbe la vita tranquilla e fragile del Parco ,i balneari propongono anche iniziative ciclo -amatoriali …ne sentivamo la mancanza ….cosi’ la domenica avremo frotte di centinaia di ciclisti che prenderanno d’assalto la Lecciona come se fossero al “Velometro di Milano”come avviene attualmente sui lungomari della Versilia da Viareggio a Massa.Si inizia con una pista ciclabile ,ma l’obbiettivo nascosto e’ l’inizio per collegare Viale Europa a Torre del Lago con una strada atta a favorire gli interessi economici di pochi a danno della comunità.

La Ciclovia deve passare dal viale dei Tigli luogo ideale sia dal punto di vista della sicurezza , delle infrastrutture esistenti (campeggi con Bar spacci etc.)sia dal punto di vista della fruibilità estiva essendo più ombroso fresco e ricordiamocelo sempre è uno dei più bei viali d’Italia.

Augusto Fiorini Responsabile Regionale Vox Italia e Presidente del circolo Vox Italia Viareggio “La Rosa dei Venti”