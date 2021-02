VOX ITALIA VIAREGGIO CRITICA PROPAGANDA INOPPORTUNA DI “GIOVENTU’ NAZIONALE” (FDI)SULLA MENSA POVERI S.ANTONIO

E' UNA Coda lenta a un metro e mezzo di distanza uno dall'altro, per avere un pasto caldo.Ognuno procede in fila con il suo fardello di sogni spezzati, alle prese con le quotidiane difficoltà della vita.Parlano poco fra loro.La pandemia da coronavirus non è solo emergenza sanitaria ed economica ,ma anche sociale.E non riguarda solo le persone più povere che già vivevano per strada e che restano comunque le più esposte .Il covid ha portato anche nuove povertà', sono i nuovi poveri.Un milione di persone in Italia che oggi hanno bisogno di aiuto anche per riuscire a mangiare almeno una volta al giorno.Gente che ha perso anche quei lavoretti giornalieri occasionali che lo stato chiama (nero) che gli consentivano di vivere con dignità.In questo drammatico panorama si può' oggi speculare politicamente ed elettoralmente sui poveri?? NO, ma è successo anche questo a Viareggio alla mensa poveri di Sant'Antonio ,"Gioventù"Nazionale "(FDI) ha pubblicato un post sui social con tanto di logo del partito in cui si auto elogiava per aver aderito con uno o due tesserati alla distribuzione dei pasti caldi assieme ad altre decine di volontari "ANONIMI" delle varie parrocchie .Io ritengo semplicemente vergognoso che una iniziativa nobilissima portata avanti in silenzio da decenni dalla chiesa di Sant'Antonio venga strumentalizzata a fini di mera propaganda politica ,senza contare il mancato rispetto per tutti i finanziatori anonimi che mai vorrebbero vedere abbinati POLITICA E CARITA',ma come siamo caduti in basso in questa società…. quando perfino le più nobili azioni vengono strumentalizzate per l'apparire a tutti i costi sui social o per trarne un vantaggio in questo caso di interesse politico. Quando un partito od un ente vuole farsi propaganda lo deve fare autofinanziandosi non sfruttando opere di organizzazioni caritatevoli gia esistenti. Lo stesso "MISE CAMAIORE LIDO" ha fatto una smentita ufficiale che qui di seguito riportiamo: In queste ore un movimento politico ha pubblicato foto unendo il nostro nome…peraltro sbagliato perche' la Misericordia del Secco non esiste ,per dire di aver fatto servizio Mensa della Caritas! La Misericordia di Camaiore e Lido si dissocia da chi vuole fare del bene solo per portare avanti il proprio credo politico e cerca di usarla per fare proseliti NOI SIAMO CONFRATELLI E CONSORELLE CHE DA 8 SECOLI si nascondono dietro la "BUFFA" per fare la carità al prossimo! Chi usa questi mezzi per fingersi falsi filantropi deve solo vergognarsi! NOI NON SIAMO QUESTO!!!!! Nota ufficiale MISE CAMAIORE LIDO 09/02/2021 ORE 21,25.

AUGUSTO FIORINI PRESIDENTE VOX ITALIA VIAREGGIO E COORDINATORE POLITICO VERSILIA circolo “La Rosa dei Venti”