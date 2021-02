VOX ITALIA VIAREGGIO CONTRO LA DISCARICA ERSU A LIDO DI CAMAIORE

Gli abitanti di Lido di Camaiore sono indignati e arrabbiati dopo la presentazione del progetto di Comune ed ERSU per la creazione di un centro raccolta rifiuti nella zona del “Magazzeno” un progetto con un impatto ambientale notevole con ben 9000 mq interessati ed oltre considerando i servizi, e di cui la popolazione vuole chiarezza.Una zona quella del “Magazzeno”dove persistono molti centri sportivi immersi nel verde , zona che dista circa 800 mt dal mare rimasta fino ad oggi miracolosamente intatta da inquinamento e speculazioni edilizie ,un vero polmone ecologico per un futuro sviluppo turistico di Lido di Camaiore.

Sappiamo tutti gli enormi interessi che ruotano attorno alla gestione dei rifiuti, i colossi ERSU e SEA già di per se con una confusa e contrastata gestione fra le stesse cercano di fare i propri interessi con la complicità delle amministrazioni locali spesso supine e pronte ad accettare ogni decisione presa nei consigli di amministrazione di queste società private.La popolazione per loro non e’ altro che una semplice figurante non degna di essere presa in considerazione ne di sentire il dovere di ascoltare le sue opinioni

Non occorre essere Ingegneri ,architetti o fini studiosi dell’ambiente per capire che la scelta di quel luogo per la discarica è semplicemente inopportuna ,dannosa e senza visione alcuna ,sia per l’ambiente che per l’economia cittadina .Abbiamo poco distante la zona industriale non vedo il motivo di non farla in quel luogo sicuramente piu’ idoneo a una infrastruttura dove abbonderanno cemento acciaio e traffico anche pesante e il cui impatto estetico sarà devastante.Il comune dovrebbe essere il primo a difendere dalle speculazioni di ogni tipo zone che possono svolgere un ruolo di beneficio per la cittadinanza e traino per uno sviluppo turistico, non essere complice passivo della rovina.

L’amministrazione comunale invece di pensare a come impattare l’ambiente in modo negativo dovrebbe pensare a come evitare che ogni anno nella zona “Fosso dell’Abate “il divieto di balneazione sia quasi permanente e potenziare e rendere sicuro il depuratore .

AUGUSTO FIORINI PRESIDENTE E COORDINATORE VOX ITALIA VIAREGGIO E VERSILIA