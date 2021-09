VOLPE, FDI, VIAREGGIO: ‘PER LE SCULTURE DI PARK EUN SUN IN PASSEGGIATA E’ MANCATA UNA LEZIONE DI RISPETTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE’

‘Lo sforzo e’ stato fatto ma ha dimostrato ancora una volta che l’amministrazione comunale e’ priva del rispetto per la cultura’. Gabriele Volpe, responsabile cultura e tradizioni popolari di Fratelli d’Italia, fa le sue considerazioni dopo una stagione di installazioni dell’artista coreano Park Eun Sun lasciate alla mercé degli incivili.

‘Panchine? Tavolini per il pranzo? Siti atti ad arrampicate improvvisate? No, sculture, è di questo che stiamo parlando – evidenzia Volpe – tuttavia l’equivoco ha la sua ragion d’essere. Si tratta, questa volta, di denunciare la mancanza di rispetto messa in atto a danno delle opere esposte sul lungomare in occasione della mostra a cielo aperto iniziata nel mese di luglio. L’artista coreano, forte del rassicurante accordo raggiunto tra la Galleria d’Arte Contini di Venezia ed il Comune di Viareggio, ha deciso di accettare l’esposizione di ben otto tra i suoi capolavori. Il ringraziamento targato Viareggio? Aver lasciato rovinosamente il tutto in pasto alla goliardia e all’inciviltà. Dov’era la polizia municipale quando i basamenti venivano utilizzati come panchine? E quale sorveglianza e’ stata messa in atto per evitare che i bambini salissero sulle sculture? Senza contare l’ormai noto episodio dell’arrampicata sull’opera in piazza Mazzini per i festeggiamenti dei campionati Europei. Rimango allibito dalla straordinaria caparbietà con cui l’attuale amministrazione riesce a mantenersi salda nella sua coerenza, soprattutto quando si parla di noncuranza e di poca accortezza nei confronti dei beni culturali, a meno che non si parli di palchi o di passerelle buone solo per ricevere o accrescere una fumosa visibilità. La cittadinanza – conclude -merita delle chiarificazioni sulle responsabilità organizzative del Comune per garantire rispetto di un’esposizione artistica. A Pietrasanta dove le installazioni sono all’ordine del giorno, queste cose non accadono’