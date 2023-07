Volontariato e integrazione, Partecipazione e Sviluppo fa rete con un progetto di formazione nelle scuole

Presentato stamattina, in comune a Bagni di Lucca, il progetto “Formazione al volontariato e all’integrazione 2.0” approvato dalla regione Toscana. Partecipazione e Sviluppo, in qualità di soggetto capofila, ha proposto una rete con le altre realtà del terzo settore per incontrare le scuole del territorio

BAGNI DI LUCCA – L’idea è quella di affrontare e sviluppare – in modo equo ed inclusivo – il tema del volontariato in ambito sociale, incontrando gli studenti del territorio ed offrendo loro un’opportunità di apprendimento e di crescita.

Si chiama “Formazione al volontariato e all’integrazione 2.0” il progetto, già approvato nel bando 2019 della Regione Toscana, che vede l’associazione onlus Partecipazione e Sviluppo come soggetto capofila di un partenariato del terzo settore con Auser Bagni di Lucca, Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca e Associazione Solidarietà Popolare.

Questa mattina, in comune a Bagni di Lucca, il presidente Alessandro Ghionzoli e la vice-presidente Monica Mattei hanno proposto un primo incontro – alla presenza dell’assessore Lucia Priscilla Valentino – nel quale spiegare la propria idea di rete con le altre realtà volontaristiche locali. Ne è emerso un interesse generale a collaborare per promuovere la cultura della solidarietà e dell’accoglienza tra i giovani perché possano diventare “operatori del cambiamento” e traino per tutta la collettività.

Partecipazione e Sviluppo intende sviluppare la propria rete associativa diventando, nel contempo, modello e stimolo per tutte le altre organizzazioni di volontariato del territorio. Attraverso una serie di incontri con gli alunni delle scuole, la onlus vuole promuovere i valori fondanti del volontariato inteso come dono di sé, attenzione ai più sfortunati e impegno personale.

In particolare: Partecipazione e Sviluppo, insieme all’Associazione Solidarietà Popolare, intende trattare le tematiche legate all’integrazione dei migranti e richiedenti asilo; l’associazione Auser di Bagni di Lucca vuole occuparsi di ambiente e territorio, sviluppando tematiche legate al riuso e al riciclo di alimenti, tessuti e oggettistica varia; la Croce Rossa di Bagni di Lucca si propone di trattare tematiche legate all’attenzione sociale verso le fasce più deboli della popolazione e al conseguente aspetto sanitario.

“Interessante notare – afferma il presidente di Partecipazione e Sviluppo Alessandro Ghionzoli – che, a loro modo, formatori dei giovani studenti saranno anche alcuni richiedenti asilo in possesso di regolare permesso di soggiorno, attualmente impegnati in attività di volontariato presso le