Il Comune di Pietrasanta aderisce alla campagna nazionale di raccolta di rifiuti delle spiagge “Il Mare d’Inverno”. Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale sarà al fianco dell’associazione Fare Verde Onlus (www.fareverde.it) in occasione della giornata nazionale, in programma domenica 26 gennaio, dalle 10.00, dedicata alla pulizia della spiaggia. Spiaggia che negli scorsi giorni ha “riconsegnato” alla comunità i rifiuti abbandonati inondando tutto il litorale di plastica e materiali di ogni genere. Lo scorso anno i volontari di Fare Verde avevano raccolto 8 quintali di rifiuti. Per la prima volta saranno coinvolte e parte attiva, al fianco di Fare Verde e Consorzio Mare Versilia, Ersu Spa e l’Associazione Cani Salvataggio, ci saranno anche la Consulta del Volontariato e dello Sport ed i boy scout. “L’obiettivo è allargare la platea di volontari per dare vita alla più importante raccolta collettiva di rifiuti degli ultimi anni. – spiega Anna Silvestro, Presidente di Fare Verde – Ringrazio il Comune di Pietrasanta, in particolare gli assessorati alla pubblica istruzione, all’ambiente e all’associazionismo, e le consulte di sport e volontariato, per la grandissima sensibilità che dimostrano cercando di coinvolgere più attori e rendere ancora più partecipi i cittadini. Tutti noi siamo responsabili, e allo stesso tempo co-responsabili, della produzione di rifiuti che invade le nostre spiagge e danneggia il nostro ambiente. Ci aspettiamo una bella risposta visti anche i tanti cittadini giustamente scandalizzati per la quantità di rifiuti riportati dal mare. Invito tutti a partecipare per una bella giornata all’aria aperta di educazione e senso civico”.

Saranno diversi i punti di raccolta lungo tutto il litorale. “I volontari – spiega Adamo Bernardi, Capo di Gabinetto del Sindaco – saranno divisi in squadre ed in settori. Partiremo intorno alle 9.30 per ritrovarci intorno alle 12.00 al pontile”. Tutti i partecipanti saranno dotati del kit (guanti, sacchetti e pettorine). Le iscrizioni per partecipare alla raccolta sono già aperte: è possibile iscriversi presso lo sportello della Consulta del Volontariato aperto ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.00 presso l’Urp del Municipio, via telefono al 328.4946471 o mail a fareverdeversilia@gmail.com