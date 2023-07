Volontari Lav a Marina per “Il mare è la loro casa”

Ha fatto tappa anche sulle spiagge di Marina di Pietrasanta “Il mare è la loro casa”, campagna di sensibilizzazione a tutela di granchi, meduse e tutti gli abitanti del mare organizzata da Lav – Lega anti vivisezione con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il logo del ministero dell’Istruzione e della Guardia Costiera.

Sabato mattina i volontari Lav, guidati dalla referente per la provincia di Lucca Chiara Testi, sono stati accolti al bagno Maria dal vice presidente del consiglio comunale di Pietrasanta, Antonio Tognini e dal personale della Capitaneria di Porto di Viareggio. La campagna, rivolta in modo particolare ai bambini, è proseguita per tutta la giornata: attraverso materiali informativi dotati di QR-Code da cui scaricare un cortometraggio animato, gli animalisti hanno spiegato ai piccoli e alle famiglie la magia del “pianeta Blu”, la biodiversità degli habitat acquatici e i mille segreti del mare.

La campagna Lav proseguirà fino al 14 luglio e toccherà 21 località costiere in otto regioni italiane, dalla Liguria al Veneto, dal Lazio alla Campania.