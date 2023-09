Volontari e Consorzio al lavoro per proteggere l’ambiente e le piccole tartarughe marine

Volontari e Consorzio al lavoro per proteggere l’ambiente e le piccole tartarughe marine

Nel Sabato dell’Ambiente raccolti rifiuti nei corsi d’acqua, impedendo che arrivino sulle spiagge: perché il mare inizia dai fiumi.

Mentre decine di tartarughe stanno nascendo sulle spiagge della Versilia e della Costa Apuana, la pulizia dei corsi d’acqua organizzata dal Consorzio 1 Toscana Nord, ha visto la partecipazione più alta di sempre con 40 associazioni di volontariato impegnate a togliere plastiche dai fiumi in Lunigiana, Massa, Versilia, Vecchiano, Lucchesia e Piana.

È stato record assoluto di presenze e di partecipazione quello che il Consorzio 1 Toscana Nord ha registrato nell’ultima edizione del Sabato dell’Ambiente che si è svolta sabato 2 settembre.

Ben 40 le associazioni di volontariato impegnate nella pulizia dei corsi d’acqua in Lunigiana, Massa, Versilia, Vecchiano, Lucchesia e Piana.

Tutte insieme e ognuna nel proprio territorio hanno reso un servizio meritorio alle comunità, andando a cercare e rimuovere i rifiuti abbandonati negli ambienti naturali di fiumi, canali e torrenti. La lotta alle plastiche ingaggiata dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord interessa proprio tutti coloro che, con spirito di servizio e amore per l’ambiente, hanno deciso di adottare un corso d’acqua e di prendersene cura, attraverso il monitoraggio e soprattutto la rimozione dei rifiuti.

“Abbiamo assistito a un evento storico sia per numero di partecipanti, oltre 300, che per numero di punti di raccolta diffusi in quasi tutto il nostro territorio – spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi. – Una raccolta diffusa che si svolge contemporaneamente ovunque ci siano persone disponibili a dare il proprio contributo, che speriamo di poter allargare quanto più possibile.”

La pulizia dei corsi d’acqua vede impegnato il Consorzio durante le fasi della manutenzione e insieme alle associazioni diventa ancora più efficace, perché i volontari si dedicano a questa attività tutti i mesi dell’anno.

Il segreto del successo è la continuità delle raccolte e la vivacità delle associazioni che cercano ogni strumento, ciascuna con le proprie possibilità, per combattere gli abbandoni. Chi utilizza i droni per trovare i rifiuti, chi raccoglie a bordo delle canoe, chi va a piedi, chi si cala nei corsi d’acqua con stivali e imbraghi e c’è anche chi, alla foce di un fiume, difende dai rifiuti un nido di tartaruga marina. Modi diversi ma tutti efficaci per raggiungere il risultato e migliorare l’ambiente.

In Versilia erano 14 le associazioni coinvolte: Fare Verde a Viareggio, Donatori di Massaciuccoli a La Brilla, Misericordia di Capezzano Pianore a Marina di Pietrasanta, Insieme si può a Camaiore, Proloco Collina a Piano di Conca, Associazione A Mommio Castello sul canale di Pastinovelli, Canoa Kayak Massarosa, Canoa Kayak Versilia e Kayak Airone in tre punti differenti delle sponde del Lago di Massaciuccoli, Versilia Verdelago a Massarosa, UOEI a Torre del Lago, Muttley’s Group a Strettoia, le sezioni di Misericordia e Avis a Stiava.