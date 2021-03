Volontari al lavoro per raccogliere i rifiuti lungo la Fondovalle

GALLICANO – Anche in questo caso come già era capitato in altre occasioni, persone con la passione delle camminate e dell’ambiente hanno notato cumuli di rifiuti lungo le strade da loro percorse abitualmente; da qui l’idea di dedicarsi alla raccolta dei rifiuti, alla ripulitura di alcuni tratti di strade.

fontenoitv

Ci troviamo a Gallicano sulla Fondovalle, proprio all’ingresso del paese e anche in questo caso è davvero scioccante la quantità di rifiuti che si trova lungo la strada,; rifiuti in questo caso lanciati dalle auto dagli automobilisti in transito.