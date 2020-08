Volete immergervi in una visita ambientale, culturale e romantica? Venite con noi a scoprire o riscoprire il nostro Lago.

Riproponiamo “ Il nostro Salotto culturale in battello”, sul lago di Massaciuccoli, il Lago di Giacomo Puccini, dei Pittori del Lago. Quando? Domenica 30 agosto partiremo dal Belvedere Puccini di Torre del Lago e raggiungeremo il porticciolo di Massaciuccoli dove andremo a visitare la Villa Romana.

Ritrovo ore 17.45 Piazzale Puccini – Belvedere – Torre del Lago.Partenza in battello alle ore 18.15.

Dopo aver percorso i canali interni della palude, ed aver sentito le più importanti informazioni sul Lago ed il suo habitat da una Guida Ambientale, arriveremo a Massaciuccoli, intorno alle 19.15. Alle 19.30 raggiungeremo con una Guida Turistica l’antica Villa Romana, affrontando una salita con 80 mt di dislivello. Una volta raggiunta, mentre il panorama stupendo si aprirà davanti a noi, la Guida ci spiegherà come e perché i Romani scelsero questi luoghi e la loro storia. Alle ore 20.15 presso un ristorante del luogo verrà servito un gustoso apericena. Alle 22.15 raggiungeremo il porto di Massaciuccoli per attraversare questa volta il Lago in direzione Torre del Lago dove arriveremo alle 22.45 circa.

Dati tecnici: Lunghezza percorso a piedi 500 mt.



Per chi non è in grado di fare la salita ma vuole partecipare comunque all’evento, una volta sceso dal battello può comodamente aspettare il gruppo seduto al Ristorante.

DISLIVELLO 80 MT CON FONDO SCONNESSO. SERVIRANNO CALZATURE ADATTE.

NO SANDALI, CIABATTE, SCARPE CON TACCO.

SÌ CALZATURE SPORTIVE!!!

Tempo totale durata escursione 4 ore circa.

Dotazioni: Abbigliamento sportivo e/o comodo, scarpe sportive, repellente antizanzara, una felpa

Contributo per il tour: € 35 a persona e comprende:

– Servizio di Guida Ambientale più una Guida Turistica

– Battello: giro nel Lago e in Padule, andata e ritorno a Torre del Lago Puccini

– Apericena

N° Max partecipanti 30. N° minimo partecipanti 20

Minori solo se accompagnati. Sotto i 6 anni gratis.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, OBBLIGO DI MASCHERINA, DISTANZIAMENTO. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : info@associazionevilleversilia.com -info@verdesalmastro.it – 328 104 8250 – 338 2386211 – 333 4217954 – orario ufficio