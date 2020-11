Voglio dire la mia sull’attivazione di un reparto covid all’ospedale di Barga

.

La soluzione proposta dall’Azienda Usl è inaccettabile.

Sto seguendo da giorni la vicenda assieme aStefano Baccelli e aValentina Mercanti,

vicino ai Sindaci e in stretto contatto con alcuni medici e operatori.

Vedete, in linea di principio tutto è assolutamente condivisibile: l’emergenza sanitaria che richiede senso di responsabilità, la solidarietà in un momento difficile come questo, la necessità di distribuire i pazienti covid su tutta la rete ospedaliere #Toscana

Ai principi però, come sempre, seguono i fatti e quello che in via teorica sembra cosa buona giusta nella pratica può finire per aggravare addirittura la situazione.

Smantellare completamente il reparto di medicina per sostituirlo con 21 posti Covid e 19 posti per cure intermedie è probabilmente la soluzione più semplice ma anche quella che mette a rischio la funzionalità del nostro presidio ospedaliero e le esigenze del territorio che, del reparto di medicina, con l’approssimarsi dell’inverno ha un assoluto bisogno.

A problemi straordinari si risponde con soluzioni straordinarie. Per questo mi aspettavo che l’Azienda, anche dopo il “No” fermo dei Sindaci, si fermasse e, quanto meno, valutasse soluzioni alternative che conciliassero le diverse esigenze mettendo in campo proposte nuove, in spazi diversi, rafforzando il personale medico, infermieristico e ausiliario.