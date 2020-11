Ricordiamo che sul nostro territorio il sistema Sprar, con clausole ben precise, prevede la presenza di un numero massimo di 25 profughi.

Come più volte ricordato un po’ da tutti, sappiamo quanto il nostro comune sia accogliente e sensibile alle problematiche migratorie, ma riteniamo che tale accoglienza debba essere ben controllata per evitare situazioni preoccupanti, come quella avvenuta qualche mese fa davanti alle Oblate, in cui dei vigili urbani sono stati assaliti verbalmente da due ragazzi extracomunitari.