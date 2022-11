Vivi Lucca, si cambia.

Vivi Lucca, si cambia. La programmazione culturale si svilupperà attraverso 4 diversi calendari volti a razionalizzare e valorizzare l’offerta cittadina

L’assessore Mia Pisano ha presentato i contenuti dei nuovi indirizzi dati dalla giunta Pardini stamani (24 novembre), nel corso di una conferenza stampa.

Si rinnova Vivi Lucca. La giunta guidata dal sindaco Pardini ha infatti deciso di imprimere una svolta al sistema di programmazione e sostegno agli eventi culturali e di promozione del territorio, dettando i nuovi indirizzi per valorizzare gli appuntamenti che da anni costituiscono punti di riferimento imprescindibili e al contempo far crescere gli eventi che si svolgono in aree diverse dal centro storico, nei paesi e nelle frazioni della periferia di Lucca e quelli che valorizzano la tradizione storica lucchese.

“Abbiamo lavorato in queste settimane – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – per produrre una razionalizzazione di quel ricco universo rappresentato dalle manifestazioni che ogni anno si realizzano in campo culturale, artistico, sportivo, musicale, di intrattenimento e promozione. Il nostro obbiettivo è stato prima di tutto quello di consentire a ogni realtà locale di presentare la propria proposta, valorizzando al contempo quei soggetti che da anni realizzano appuntamenti di grande qualità per il territorio e che sono in grado di attrarre pubblico anche dall’esterno, presentandosi dunque al contempo come eventi culturali e volani di promozione turistica”.

Il nuovo Vivi Lucca comprenderà 4 diversi calendari, generati da altrettanti avvisi pubblici. Il primo, il cui avviso sarà pubblicato a breve, è quello cosiddetto Vivi Lucca PLUS e raccoglie gli eventi principali che caratterizzano l’offerta culturale e di promozione della città, promossi e organizzati direttamente dall’amministrazione comunale o realizzati da soggetti terzi, ma in co-organizzazione con il Comune. Fanno parte di questo settore i grandi eventi di rilievo internazionale come Lucca Comics and Games, Lucca Summer Festival, etc. e quelli caratterizzati da un richiamo di pubblico a livello regionale e che promuovono stabilmente l’immagine di Lucca. Il secondo calendario, ribattezzato Vivi Lucca CLASSICO, raccoglie invece gli eventi culturali di interesse per la comunità cittadina. Il terzo calendario riguarda gli eventi del Settembre lucchese e del periodo natalizio, il quarto raccoglie gli eventi realizzati nelle frazioni.

Il Comune, oltre a collaborare in alcuni casi direttamente alla realizzazione degli eventi, in altri casi potrà sostenerli con un contributo diretto in denaro o indiretto, attraverso concessioni gratuite di immobili, materiali ed esenzioni di pagamento di tariffe. Toccherà al dirigente del settore 6 “Promozione del territorio”, coadiuvato dall’ufficio eventi e dall’ufficio turismo, selezionare le proposte e indicare il tipo di sostegno o collaborazione. L’inserimento degli eventi nel calendario Vivi Lucca dovrà essere in ogni caso concertato in via preventiva con l’ufficio di gabinetto del sindaco, l’assessorato alla cultura e l’assessorato al turismo, questo per garantire coerenza di indirizzo a tutte le manifestazioni che si realizzano sul territorio comunale.