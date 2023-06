Vivi Lucca: dopo i calendari Plus e Classico, al via le domande per essere inseriti nel Settembre Lucchese

L’assessore Pisano: “l’intervento di razionalizzazione sulla programmazione sta producendo i suoi frutti”.

E’ stato pubblicato ieri (6 giugno) l’avviso per la selezione di proposte da inserire nel calendario “Vivi Lucca-Settembre lucchese 2023”.

Potranno fare richiesta i vari soggetti che organizzano iniziative di intrattenimento, culturali, teatrali, laboratoriali, musicali, sportive e di riscoperta delle tradizioni locali, che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre prossimi.

“Dopo la programmazione dei calendari Plus e Classico – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano –, ora andiamo ad occuparci del Settembre Lucchese, un mese estremamente importante per la tradizione della nostra città e che dunque necessita di una pianificazione mirata. Riteniamo che l’intervento di razionalizzazione fatto sulla programmazione del Vivi Lucca stia producendo i suoi frutti: il mondo dell’associazionismo sta rispondendo in maniera positiva a questa nuova metodologia di lavoro e al contempo siamo in grado di operare per tempo con l’attività istruttoria degli uffici. La direzione imboccata è dunque quella giusta, degna di una città come Lucca che si presenta con un grande e prezioso patrimonio culturale da valorizzare”.

L’avviso completo e il modulo di partecipazione al calendario “Vivi Lucca- Settembre Lucchese 2023” sono pubblicati sul sito del Comune. Le proposte potranno essere presentate, solo nella modalità online, entro il 2 luglio. Agli eventi che verranno inseriti nel calendario, l’amministrazione comunale potrà dare il proprio patrocinio non oneroso oppure potrà sostenerli con un contributo diretto in denaro o indiretto, attraverso concessioni gratuite di immobili, materiali ed esenzioni di pagamento di tariffe.

